Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınır hattı ve ötesinde görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, "Ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz" dedi.

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