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Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği

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Giriş: 28.06.2023 13:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınır hattı ve ötesinde görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, "Ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz" dedi.
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Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
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