Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı! Dikkat çeken "Kızılelma" mesajı

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla, Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.