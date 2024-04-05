Başkan Erdoğan'dan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan Batılı ülkelerin sömürü düzenine tepki gösterdi.

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