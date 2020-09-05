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Başkan Erdoğan'dan küçük Atlas'a geçmiş olsun mesajı

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Giriş: 05.09.2020 16:36
Güncelleme:05.09.2020 16:37
Başkan Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından hastanede tedavi gören 8 yaşındaki Atlas Çakır hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yapılan canlı bağlantıda konuşamadığı için el sallayarak teşekkürlerini ileten küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Emin ellerdesin." dedi.
Başkan Erdoğan'dan küçük Atlas'a geçmiş olsun mesajı
Başkan Erdoğan'dan küçük Atlas'a geçmiş olsun mesajı
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