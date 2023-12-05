05 Aralık 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde önemli mesajlar: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da “44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi”nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken, 'Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır.' dedi. Başkan Erdoğan, Netanyahu'nun bölgeyi tehlikeye attığını da belirtti.