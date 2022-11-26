Başkan Erdoğan’dan Konya’daki hayvan katliamı ile ilgili açıklama: Hayvanlar bize Allah’ın emaneti... Kimse hayvanlara eziyet edemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Konya'da barınakta yapılan hayvan katliamına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İki vicdansızın sebep olduğu görüntülerine yazık ki biz de üzüntü ile takip ettik. Sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık. Konunun yakın takipçisi olacağız, kimse şüphe etmesin. Hayvanlar bize Allah’ın emaneti. Kimse hayvanlara eziyet edemez." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN