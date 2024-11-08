Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan-Macaristan ziyareti sonrası önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın seçimi kazanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, ABD ve dünya için hayırlı olmasını temenni ederken; Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. F-35 ve S-400 konularının yeni dönemde ele alınacağını açıkladı. AB üyelik süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Tam üyelik konusunda hedefimize bağlıyız." dedi. İsrail'le ticaret sürüyor iftiralarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler İsrail'le ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar." sözleriyle iddialara tepki gösterdi..

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