Başkan Erdoğan’dan kılıçlı yemine tepki: Cezasını ağır çekecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de bulunan Türkevi'nde gazetecilerle yaptığı söyleşide Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaşanan olayların birkaç kendini bilmez tarafından yapıldığını vurgularken bu kişilerin cezasını çekeceğini belirtti. Meydanı kimseye bırakmayacaklarının altını çizen Başkan Erdoğan "Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil." ifadelerini kullandı.

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