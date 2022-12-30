Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı: Samimiysen anayasa değişikliğini yapalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Salonu'da düzenlenen 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı yapan Başkan Erdoğan, “Eğer samimiysen anayasa değişikliğini yapalım. Biz bir daha oyuna gelmek istemiyoruz.” mesajını verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, "Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini Meclis'e gönderdik. Samimiler mi değiller mi göreceğiz. Temennimiz başörtüsü teklifinin geniş bir mutabakatla Meclis'ten geçmesi. Başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, sapkın akımların hedefi haline gelen aile müessesesini de bu anayasa metnine inşallah koyacağız." ifadelerine yer verdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de vurgu yapan Başkan Erdoğan, “Türkiye, bu seçimlerde sadece gelecek 5 yılının değil; gelecek 25 yılının, 50 yılının hatta 100 yılının nasıl olacağına karar verecektir." şeklinde konuştu.