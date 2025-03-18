Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e sert tepki! "İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in dün gece yaptığı saldırılarla terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın akşam aldığım haberle dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir." dedi.

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