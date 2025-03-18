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Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e sert tepki! İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi

Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'e sert tepki! "İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 20:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in dün gece yaptığı saldırılarla terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın akşam aldığım haberle dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’e sert tepki! İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi
Başkan Erdoğan: İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi!
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