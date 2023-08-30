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Başkan Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklamalar: Güçlü ordu güçlü Türkiye demektir

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Giriş: 30.08.2023 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili "İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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