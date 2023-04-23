23 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta kritik açıklamalar: Durduk yere etnik köken mezhep tartışması açıyorlar
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Burada konuşma yaparak 7’li koalisyon ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahneye konan “Alevilik” provokasyonuna yüklenen Başkan Erdoğan, "Bu karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz." dedi.