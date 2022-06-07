07 Haziran 2022, Salı
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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası SON DAKİKA açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 3600 ek göstergeye ilişkin, "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.