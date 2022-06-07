07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası SON DAKİKA açıklamaları

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası SON DAKİKA açıklamaları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2022 01:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 3600 ek göstergeye ilişkin, "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine sonrası flaş açıklamalar
Kabine sonrası flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu kazanamazsa sokağa çıkamaz
"Kılıçdaroğlu kazanamazsa sokağa çıkamaz"
6’lı masada HDP’yi Kılıçdaroğlu temsil ediyor!
"6'lı masada HDP'yi Kılıçdaroğlu temsil ediyor!"
Tek Parti lideri Ahmet Özal’dan A Haber’de flaş açıklama! Erdoğan karşıtlığı doğru değil
Tek Parti lideri Ahmet Özal'dan A Haber'de flaş açıklama! Erdoğan karşıtlığı doğru değil
Bakan Bilgin’den EYT ve 3600 açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT ve "3600" açıklaması
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?
Demografik yapısı nasıl değişti?
Demografik yapısı nasıl değişti?
A Haber ekibi El Bab’da
A Haber ekibi El Bab'da
Kritik Kabine toplantısı başladı
Kritik Kabine toplantısı başladı
Çantadan el bombası çıktı!
Çantadan el bombası çıktı!
Tarihi kuledeki orijinal saatler çalınmış!
Tarihi kuledeki orijinal saatler çalınmış!
3. ekip yola çıktı!
3. ekip yola çıktı!
Daha Fazla Video Göster