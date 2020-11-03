Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi hakkında iftira atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İzmir depremi hakkında yapılan yalan haberleri hedef alan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına da tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi, koronavirüs salgını ve ekonomideki son durum gibi konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

YALAN HABERLERİ HEDEF ALDI

İzmir'deki deprem hakkında provokatif haber yapanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan, provokatif haberlerle gündeme zehirlemeye çalışanların ortaya çıkması bizi en çok üzendir. Depremzedelere çadır verilmediğinde, müzikle karşılandığımıza dek pekçok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi partilerin bu işin içinde rol alması, hatta bizzat kaynağı olması çok daha üzüntü verici. Daha bu sabah bir evladımızı yıkıntıların altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız günde enkazların hala kaldırmadığını ifade edenlerle tartışma yapmak lüzumsuzdur." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRALARINA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan'ın bir sonraki hedefi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Yalan siyasetine insan hayatını hiçe sayarak devam eden Kılıçdaroğlu, İzmir depremi hakkında iftira dolu açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Böyle bir meseleyi dahi iftira aracı haline dönüştürmeye çalışan bu mahlukları milletimizin vicdanlarına havale ediyorum. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun diliyorum. 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, ne kadar kaldın İzmir'de. Senin oradan çıkmaman gerekirdi. Orada senin bütün o bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın, ama iftiraya devam edeceksin. Kızılay'ın orada aktif olmadığını söylüyorsun. Biz Kızılay'la da oradaydık, AFAD'la da oradaydık. Biz son ana kadar Bay Kemal oradan çıkmayacağız. İnanacağız ki artık bunların altında herhangi bir canlı yok ondan sonra işimizi bitireceğiz. Neredeyse kabinemizin tamamı oradaydı. Kriz merkezinde ben neredeyse tüm kabinemle toplantı yaptım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaydı. Bu toplantıyı da orada yaptık" şeklinde konuştu.