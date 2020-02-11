Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama! |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıyla ilgili, "Misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıyla ilgili, "Misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.



"BEDELİNİ ÇOK AMA ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.