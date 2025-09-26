Başkan Erdoğan’dan iç cephede birlik vurgusu: Kimse bize diz çöktüremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’den dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken iç cephede birlik vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İnşallah ülkemiz “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN