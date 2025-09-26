26 Eylül 2025, Cuma

Başkan Erdoğan’dan iç cephede birlik vurgusu: Kimse bize diz çöktüremez

Giriş: 26.09.2025 12:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’den dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken iç cephede birlik vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "İnşallah ülkemiz “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz." dedi.
