Başkan Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BMGK'nın yapısı kökten değişmeli!

Guterres, Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirerek, "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN