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Başkan Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BMGK'nın yapısı kökten değişmeli!

Başkan Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BMGK'nın yapısı kökten değişmeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 20:57
Güncelleme:14.08.2024 20:58
Guterres, Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirerek, "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
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