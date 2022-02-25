25 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO daha kararlı adım atmalıydı | Ukrayna’daki Türkler nasıl tahliye edilecek?
"Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Tavrımız çok net ve açık" dedi. Erdoğan, "NATO’nun gerekli adımları atması gerekirdi. Batı’nın attığı bir adım yok. Bol bol nasihat çeken Batı bu nasihatlere devam ediyor." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan Ukrayna'daki Türklerin nasıl tahliye edileceği ile ilgili “Havayolu güvenli değil karadan çalışmalar sürüyor” dedi.