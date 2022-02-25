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Başkan Erdoğan’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO daha kararlı adım atmalıydı | Ukrayna’daki Türkler nasıl tahliye edilecek?

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 14:16
Güncelleme:25.02.2022 14:16
"Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Tavrımız çok net ve açık" dedi. Erdoğan, "NATO’nun gerekli adımları atması gerekirdi. Batı’nın attığı bir adım yok. Bol bol nasihat çeken Batı bu nasihatlere devam ediyor." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan Ukrayna'daki Türklerin nasıl tahliye edileceği ile ilgili “Havayolu güvenli değil karadan çalışmalar sürüyor” dedi.
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