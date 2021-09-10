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Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj | CHP'ye göndermede bulundu

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Giriş: 10.09.2021 20:08
Son dakika haberi... AK Parti Kadın Kolları'na video mesajla seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kararlıklık ve istikrar mesajları verirken, ''Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan flaş mesaj | CHP’ye göndermede bulundu
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj | CHP'ye göndermede bulundu
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