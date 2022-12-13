13 Aralık 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması! Ne zaman çıkacak? Tarih vererek duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkmen gazını Hazar üzerinden Türkiye'ye getireceklerini söylerken Suriye'ye düzenlenmesi beklenen kara harekatına ilişkin de konuştu. Başkan Erdoğan "Bu işin adresi, bu işin tarihi verilmez." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan merakla beklenen EYT'nin ne zaman çıkacağına ve yaş sınırına ilişkin de tarih verdi. İşte detaylar... .