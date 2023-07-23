Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi paylaşımı: Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü için bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, “Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.