ahaber.com.tr Haber Merkezi

ANALİZ| CHP'de "küfürlü hakaret" krizi! Liderlik öfkeyle mi vakurla mı ölçülür?

Siyasetin aynası sayılan üslup, CHP koridorlarında yerle bir oldu. Kürsülerde "hukuk" ve "demokrasi" maskesi takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gönderdiği küfür ve tehdit dolu mesajlar, ana muhalefetteki seviye kaybını gözler önüne serdi. Kendi yol arkadaşına yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanan ve vefat etmiş aile büyüklerini siyasi kine alet eden Özel’e tepkiler çığ gibi büyürken, CHP yönetiminin bu skandalı savunma gayreti "pes artık" dedirtti.

