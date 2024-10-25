Başkan Erdoğan'dan BRICS dönüşü flaş mesajlar: BRICS'e üyelik, alternatif finans sistemi, Esad ile görüşme...

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Rusya'dan dönüşte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu ile ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi. BRICS'te konuşulan 'alternatif finans sistemi' ve Trump'ın vergi tehdidi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir." ifadelerini kullandı. BM nezdinde İsrail'e silah satışının engellenmesi girişimi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İsrail'in silaha erişimin önünü kesmemiz şart." yorumunu yaptı. Erdoğan, "Putin ile görüşmesi sonrası Esad ile bir temasınız olacak mı?" sorusuna da "Bu konuda Putin'e çağrımız oldu. Zamana bırakıyoruz." yanıtını verdi..

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