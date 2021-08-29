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Başkan Erdoğan'dan Bosna ve Karadağ dönüşü önemli açıklamalar

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Giriş: 29.08.2021 13:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. “Afganistan’ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Devasa bir ülke var. Yeter ki Afganistan tarafından da bu anlamda o yaklaşımı görelim” dedi. "Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız." açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, “Ülkemiz, benim ‘yalan terörü’ olarak ifade ettiğim saldırılara çok sık maruz kalıyor. FETÖ’sünden PKK’sına, terör örgütleri her mecrada türlü yalanlarla ülkemizi hedef alıyorlar. Bakıyorsunuz CHP ve Bay Kemal başta olmak üzere muhalefet partileri de bu yalanlara çok teşne. Adeta yalan fabrikası gibi çalışıyorlar. Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz” ifadelerini kullandı. Seçim barajı hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor." açıklamasında bulundu.
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