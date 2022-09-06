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Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

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Giriş: 06.09.2022 16:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge barışının sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üç günlük Balkan turuna çıktı. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Bosna'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e sadece kimlik kartıyla gidilip gelinebilecek. Yarın aynı anlaşmayı Sırbistan ile de yapacağız." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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