Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili olarak "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizde siyasi hırsları kendi vatanlarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü CHP'dir. CHP 7/24 açık bir yalan partisine başındaki zat da yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür.

"BUNA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaptıkları açıklamalarına bakınca terör örgütlerinin üyesi olan gençleri ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır.

"BAY KEMAL SEN TERÖRİST ARKADAŞLARINLA…"

Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde taciz, tecavüzden arındırılmış bir parti olsalar yeter.

"KENDİLERİNİ TEMİZLESELER YETER"

Türkiye, doğu Akdeniz'de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken yürütülen çalışmaları sabote etmeseler yeter. Kendi partilerinde hırsızlık, tecavüz ayyuka çıkmışken başkalarına çamur atacaklarına kendilerini temizleseler yeter. "