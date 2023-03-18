18 Mart 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan bağımsızlık vurgulu 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz...
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.