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Başkan Erdoğan'dan BAE'de diplomasi trafiği! Liderlerle peş peşe ikili görüşmeler

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Giriş: 01.12.2023 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapıldığı Dubai Expo Center’e geldi. Erdoğan’ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan karşıladı. Erdoğan burada birçok liderle ikili görüşmeler yaparak yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
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