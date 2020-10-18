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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Azerbaycan’ı her alanda destekleyeceğiz!

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Giriş: 18.10.2020 15:40
Güncelleme:18.10.2020 15:48
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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