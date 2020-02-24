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24.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde ''Okullardan yarınlara'' programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılan eğitim reformunun altını çizen Başkan Erdoğan, yeni okul ihtiyacına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, ''Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı. .

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