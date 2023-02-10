10 Şubat 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan afet bölgesinde talimat! Hasta kadının oğlu A Haber'e konuştu
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Başkan Erdoğan bölgedeki depremzedeleri ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bir AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından çadırdaki vatandaşlar A Haber'e konuştu. Mahmut Karadaş "Annemizin rahatsız olduğunu söyledik. Yarım saat içinde özel araba tutup uçağını ayarlayıp yolladı. Kendisi buradan ayrılmadan annem uçakla gitti. Cumhurbaşkanımız kendi özel doktoruyla görüşüp annemizi ameliyat olmaya gönderdi." ifadelerini kullandı.