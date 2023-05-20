Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da depremzedelere hakaret eden muhalefete sert sözler: Menfaatçi de cahil de sizsiniz

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha deprem bölgesine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Adıyaman oldu. Erdoğan burada önemli açıklamalar yapıyor... Başkan Erdoğan, depremzedelere siyasi tercihleri nedeniyle hakaret eden muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Siz olsanız da olmasanız da devletimiz deprem bölgesinin yanında" dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Menfaatçi de cahil de sizsiniz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN