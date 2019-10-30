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30.10.2019

Başkan Erdoğan'dan "ABD'ye gidecek misiniz? sorusuna yanıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşme planına ilişkin, “Görüşme her an olabilir” dedi. Erdoğan “13 Kasım’da ABD’ye gidecek misiniz?" sorusuna ise "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti.” şeklinde konuştu.

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