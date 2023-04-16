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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona çok sert sözler: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

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Giriş: 16.04.2023 18:50
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi. 7'li koalisyona sert sözlerle hedef alan Başkan Erdoğan "Seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında 4 duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor."dedi.
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