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Başkan Erdoğan'dan 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde flaş açıklamalar

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Giriş: 04.01.2023 20:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde hitap etti. Konuşmasında sözde medyaya sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Okuduğumuz şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını 'muhtar bile olamayacak' şeklinde adeta kutlayan gazeteler gördük. Burada bir muhtarları küçümsemek, iki yarının siyasetine kendine göre yön vermek. Ne oldu? Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar. Ayar vermezseniz millet size ayar verir." dedi.
Kendinize ayar verin! Yoksa...
"Kendinize ayar verin! Yoksa..."
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