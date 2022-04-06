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Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa etrafında birleşen muhalefete sert sözler: Yarım düzine muhteris

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Giriş: 06.04.2022 19:29
Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. İftar programı öncesi flaş açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'deki muhalefete yüklendi. 6'lı masa etrafında birleşip Türkiye'nin geleceği için karar almaya kalkanlara sert eleştiriler yönelten Başkan Erdoğan, "Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Geriye kala kala masada oturma düzeni, koridorda yürüme sırasını bile beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı." dedi.
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