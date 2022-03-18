18 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Hakkaniyetin sembolü
Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde yaptığı konuşmadan önemli bir kısmı sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan, "Biz bugün Çanakkale’de Türkiye’nin büyüme, güçlenme, gelişme, bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü hâline gelme vizyonunun yeni bir halkasına daha kavuştuk.” ifadelerine yer verdi.