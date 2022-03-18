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Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Hakkaniyetin sembolü

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Giriş: 18.03.2022 21:08
Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde yaptığı konuşmadan önemli bir kısmı sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan, "Biz bugün Çanakkale’de Türkiye’nin büyüme, güçlenme, gelişme, bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü hâline gelme vizyonunun yeni bir halkasına daha kavuştuk.” ifadelerine yer verdi.
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