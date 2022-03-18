Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Hakkaniyetin sembolü

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde yaptığı konuşmadan önemli bir kısmı sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan, "Biz bugün Çanakkale’de Türkiye’nin büyüme, güçlenme, gelişme, bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü hâline gelme vizyonunun yeni bir halkasına daha kavuştuk.” ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN