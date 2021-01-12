A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyen, ardından hakaretinin arkasında durarak küstah sözlerine meşruiyet zemini oluşturma gayretine girişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini psikanaliz yöntemle mütalaa eden Övür, son derece çarpıcı tespitlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri A Haber'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullandı:

Burada bir tutarsızlık var ama bunu neden yaptığına bakmak lazım. Bunu ilk defa da yapmıyor aslında çok uçlara giden 'diktatör' söylemine kadar giden bir yapısı var. Zaten çok klasik bir şey var; CHP'nin başına geldiği 10 yılda 10 seçim kaybeden bir genel başkandan bahsediyoruz. Şimdi de parti içerisinde çok ciddi bir kargaşa ve tartışmalar var. Bu tartışmaların üstünü örtmenin başka yolu yok.

ÇÖZÜM BULAMAMANIN TEZAHÜRÜ!

Demin siz de altını çizdiniz; toplumda dokunmadığı ya da aşağılamadığı kesim kalmadı öğretmenlerden hakimlere kadar. Bu öfke nedir? Geriye dönün bakın Demokrat Parti'den Adalet Partisi'ne, Özal'dan Başkan Erdoğan'a kadar bütün büyük siyasi hareketlerin hepsini bakın siyaset üreten ve kavga etmeden gelen siyasi aktörlerdir. Dikkat edin hiçbirisi büyük kavgalar etmeden toplumun gönlünü kazanarak geldiler. Burada sıkıntı nedir? Toplumun gönlünü kazanamıyor. Toplumla buluşamıyor. Problem burada. Buluşamadığı için toplumun öğretmenlerine, sanatçılarına, hakimlerine hakaret ediyor. Sonunda seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor.

CHP'DEKİ KAOSUN SONUCU

Dediğim gibi bu durum son dönemde CHP'nin içinde bulunduğu kaosun bir sonucudur. Tabii ki daha sert bir dil kullanarak belki siyasette bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama ben bunun siyaset üretememekten kaynaklandığını, bizatihi CHP'nin geldiği bu noktanın ibret verici olduğunu düşünüyorum. Bu öfkenin tıkanmadan başka bir nedeni yoktur, geldiği nokta tamamen tıkanmadır.