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Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz! Çok konuşulan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

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Giriş: 19.02.2021 13:15
Güncelleme:19.02.2021 13:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sürpriz yaşarken, o anları anlatan Selen Gülel, "Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu" dedi.
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