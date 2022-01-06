Başkan Erdoğan yeni müjdelerin sinyalini verdi: Bizde müjde bitmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan, hükümetin ekonomide attığı adımlara vatandaşlara anlatın talimatı verdi ve ekledi "Bizde müjde bitmez. Müjdelerimizi bekleyin" dedi. Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine hedeflenileceğini söyledi.

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