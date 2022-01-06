06 Ocak 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan yeni müjdelerin sinyalini verdi: Bizde müjde bitmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan, hükümetin ekonomide attığı adımlara vatandaşlara anlatın talimatı verdi ve ekledi "Bizde müjde bitmez. Müjdelerimizi bekleyin" dedi. Bundan sonra enflasyonun düşürülmesine hedeflenileceğini söyledi.