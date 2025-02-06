06 Şubat 2025, Perşembe

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Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti

Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 19:56
Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnafları ziyaret etti. Basın mensuplarına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından buradan ayrıldı.
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Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
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