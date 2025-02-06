06 Şubat 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnafları ziyaret etti. Basın mensuplarına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından buradan ayrıldı.