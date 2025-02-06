Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti

Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnafları ziyaret etti. Basın mensuplarına kapalı bir şekilde gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından buradan ayrıldı.

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