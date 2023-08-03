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Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını böyle imzaladı

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Giriş: 03.08.2023 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 12.10'da Külliye'de başladı ve saat 15.00'te sona erdi. Kritik toplantıda YAŞ'ta terfi dosyalarının yanında atama kararları da alındı. Toplantıda yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak olarak atandı. TSK'nın yeni komuta kademesi de belli oldu. YAŞ ile ilgili kararlar İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.
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