03 Ağustos 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını böyle imzaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 12.10'da Külliye'de başladı ve saat 15.00'te sona erdi. Kritik toplantıda YAŞ'ta terfi dosyalarının yanında atama kararları da alındı. Toplantıda yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak olarak atandı. TSK'nın yeni komuta kademesi de belli oldu. YAŞ ile ilgili kararlar İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.