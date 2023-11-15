15 Kasım 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Yargıtay üzerine düşeni yaptı
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Yargıtay üzerine düşeni yaptı” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan “Benim de üzerime düşen görev neyse gereğini yaparım” dedi. Başkan Erdoğan İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile ilgili ise “İsveç ne yapıyor ne ediyor takip ediyoruz” dedi.