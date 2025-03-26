26 Mart 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi! İhanet edenler adalete hesap verecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Fitnecileri çok iyi biliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar yargı önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.