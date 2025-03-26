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Başkan Erdoğan: Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi! İhanet edenler adalete hesap verecek

Başkan Erdoğan: Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi! İhanet edenler adalete hesap verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Fitnecileri çok iyi biliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar yargı önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi! İhanet edenler adalete hesap verecek
Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi
"Yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi"
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