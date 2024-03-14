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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı!

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Giriş: 14.03.2024 01:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ramazan’ın 3’üncü günü Taş ailesini ziyaret ederek iftara katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile o anları anlattı. Baba Ali Osman Taş, Başkan Erdoğan’ın geleceğine ilk başta inanamadığını belirterek, “Öncelikle çok inanmamıştım. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Sağ olsun bizi ziyaret etti. Çok heyecanlıydık. Şu anda da o heyecanı devam ediyor. Çok güzel geçti misafirliğimiz. Çok güzel oldu. İşte seçimlerden konuştuk. Aile sorunlarımızı sordu. Çocuklarımızın okul durumlarını sordu, iş hayatımızı sordu, gayet iyiydi” ifadelerini kullandı.
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