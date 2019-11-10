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10.11.2019

Başkan Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan ve devlet erkânı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı yolda devlet erkanı ile birlikte yürüyen Başkan Erdoğan ve devlet erkanı ay yıldızlı çelengi Atatürk mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

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