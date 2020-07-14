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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan kritik görüşme

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Giriş: 14.07.2020 21:27
Güncelleme:14.07.2020 21:28
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı.

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