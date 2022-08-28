Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneyi ziyaret etti. Pastanede vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.