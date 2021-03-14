Başkan Erdoğan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmadı | Makam aracını durdurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da... Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa'da düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası Üsküdar'a geçen Erdoğan, yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların çağrısını yanıtsız bırakmayarak makam aracını durdurdu ve bir süre sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi için Gaziosmanpaşa'da düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, tören sonrası Üsküdar'a geçti. Yol kenarındaki vatandaşların sevgi gösterisini yanıtsız bırakmayan Erdoğan, makam aracını durdurarak bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan ve vatandaşlar arasında geçen diyaloglarda vatandaşların "Doğum gününüzde çok bekledik, pasta da getirdik ama geçmediniz." sözlerine Başkan Erdoğan'ın "Neyse bir başka zaman inşallah" diyerek yanıt verdi. Vatandaşlar ise "İnşallah başka zaman çaya gelirsiniz, mutlaka bekliyoruz. İşiniz rast gitsin" ifadelerini kullandı.