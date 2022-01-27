27 Ocak 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti.
ZİYARETİN TARİHİ DE BELLİ OLDU
Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna ziyaretini gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan önemli Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.