Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti.

ZİYARETİN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna ziyaretini gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK



Başkan Erdoğan önemli Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.