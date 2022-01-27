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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

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Giriş: 27.01.2022 18:26
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti.

ZİYARETİN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna ziyaretini gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan önemli Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.

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